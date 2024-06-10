Дрони атакували російські буксир та баржу в Таганрозькій затоці
Безпілотники атакували російські буксир та баржу в Таганрозької затоці. Баржа була пошкоджена, а капітан буксира вирішив повертатися до порту.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російське видання Baza.
За даними видання, атака на буксир "Інженер Смирнов" та баржу "Секція-179" увечері 8 червня.
Увечері капітан буксира доповів, що в результаті атаки у баржі є пошкодження вище ватерлінії, а у буксира вибиті шибки. Також двоє членів екіпажу отримали осколкові поранення.
Ходові якості буксира втрачені не були, і капітан вирішив повертатися до порту Азов у Ростовській області, йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, російські війська намагаються захистити Кримський міст і стягнули до нього вісім барж . За даними британської розвідки, раніше встановлені конструкції були пошкоджені штормами, що знизило їхню ефективність.
Раніше повідомлялося, що бійці ГУР Міноборони знищили за допомогою морських дронів російський буксир проекту 498 "Сатурн" у Криму.