Удар Росії по центру Харкова: зачепило пологовий будинок, кількість поранених зростає

Унаслідок ранкового російського удару із застосуванням безпілотників типу "Шахед" по центру Харкова кількість постраждалих зросла до трьох. Пошкоджено пологовий будинок.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву мера міста Ігоря Терехова в Telegram.
"Ранковими вибухами зачепило пологовий будинок, де знаходилися породіллі з немовлятами", - повідомив він.
За словами Терехова, на щастя, у медичному закладі обійшлося без постраждалих. Мер міста зазначив, що породіль із малюками евакуюють в інший медзаклад.
Як відомо, під час ранкової атаки удару зазнав центр Харкова - Салтівський район. Раніше повідомлялося про те, що дрон влучив у житлову забудову - у триповерхову будівлю і у двір.
Місцева влада розповіла, що було пошкоджено будівлю, спалахнула пожежа.
Нагадаємо, в ніч на 11 липня моніторингові канали повідомили, що Росія запустила невелику кількість дронів. Удару окупантів зазнав не тільки Харків.
У Чугуєві Харківської області пролунали вибухи. Унаслідок удару було пошкоджено будівлю лікарні. Постраждали кілька людей. Зафіксовано сім влучень загалом.
Також вибухи пролунали в Миколаєві. У місті спалахнула пожежа через атаку ударних дронів типу "Шахедів".
У Сумах під час повітряної тривоги пролунала серія вибухів. Місцева влада та військові закликали мешканців стежити за повідомленнями та не нехтувати сигналами повітряної тривоги.
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