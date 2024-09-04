Удар Росії по Полтаві не змінив политику США щодо ударів України по РФ, - Пентагон

Після російського ракетного удару по Полтаві Сполучені Штати не змінили свою політику щодо надання Україні можливостей і дозволу на удари вглиб території РФ. Внаслідок згаданого удару РФ по Полтаві загинули 50 людей і більше 200 постраждали.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву речника Міноборони США генерала Патріка Райдера, яку цитує Укрінформ .

Водночас він запевнив, що США разом із союзниками й партнерами продовжать забезпечувати Україну протиповітряними засобами.

Відповідаючи на запитання, чи не підштовхнув останній ракетний удар РФ по Полтаві керівництво США до рішення про забезпечення України можливостями завдавати ударів по РФ з далекобійної зброї, Райдер сказав: "Щодо нашої політики стосовно ударів (по цілях в Росії – ред.) на далекі відстані. Я не маю наразі жодних оголошень щодо будь-яких змін у нашій політиці".

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський заявив, що Україна очікує від західних партнерів не лише дозволів на завдання ударів по Росії. Українським воїнам потрібне відповідне озброєння.

Ракетний удар РФ по Полтаві

Вранці 3 вересня росіяни вдарили двома балістичними ракетами по Полтаві. Частково зруйновано будівлю Інституту зв'язку, лікарню і кілька будинків. За останніми даними ДСНС, 50 людей загинуло, 271 людина постраждала.

В Офісі генпрокурора повідомили, що розпочато досудове розслідування за фактом посягання на територіальну цілісність і недоторканність України.

Всі деталі про трагедію в Полтаві - у матеріалі РБК-Україна.

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