Удар России по Полтаве не изменил политику США относительно ударов Украины по РФ, - Пентагон

После российского ракетного удара по Полтаве Соединенные Штаты не изменили свою политику относительно предоставления Украине возможностей и разрешения на удары вглубь территории РФ. В результате упомянутого удара РФ по Полтаве погибли 50 человек и более 200 пострадали.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление пресс-секретаря Минобороны США генерала Патрика Райдера, которое цитирует Укринформ.

Отвечая на вопрос, не подтолкнул ли последний ракетный удар РФ по Полтаве руководство США к решению об обеспечении Украины возможностями наносить удары по РФ из дальнобойного оружия, Райдер сказал: "О нашей политике относительно ударов (по целям в России – ред.) на дальние расстояния. У меня пока нет никаких объявлений относительно каких-либо изменений в нашей политике". В то же время он заверил, что США вместе с союзниками и партнерами продолжат снабжать Украину противовоздушными средствами.