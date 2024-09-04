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Удар России по Полтаве не изменил политику США относительно ударов Украины по РФ, - Пентагон

Среда 04 сентября 2024 01:42
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Удар России по Полтаве не изменил политику США относительно ударов Украины по РФ, - Пентагон Фото: представитель Минобороны США генерал Патрик Райдер (getty images)
Автор: Вадим Ребрина

После российского ракетного удара по Полтаве Соединенные Штаты не изменили свою политику относительно предоставления Украине возможностей и разрешения на удары вглубь территории РФ. В результате упомянутого удара РФ по Полтаве погибли 50 человек и более 200 пострадали.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление пресс-секретаря Минобороны США генерала Патрика Райдера, которое цитирует Укринформ.

Отвечая на вопрос, не подтолкнул ли последний ракетный удар РФ по Полтаве руководство США к решению об обеспечении Украины возможностями наносить удары по РФ из дальнобойного оружия, Райдер сказал: "О нашей политике относительно ударов (по целям в России – ред.) на дальние расстояния. У меня пока нет никаких объявлений относительно каких-либо изменений в нашей политике".

В то же время он заверил, что США вместе с союзниками и партнерами продолжат снабжать Украину противовоздушными средствами.

Напомним, президент Владимир Зеленский заявил, что Украина ожидает от западных партнеров не только разрешений на нанесение ударов по России. Украинским воинам нужно соответствующее вооружение.

Ракетный удар РФ по Полтаве

Утром 3 сентября россияне ударили двумя баллистическими ракетами по Полтаве. Частично разрушены здания Института связи, больница и несколько домов. По последним данным ГСЧС, 50 человек погибли, 271 человек пострадал.

В Офисе генпрокурора сообщили, что начато досудебное расследование по факту посягательства на территориальную целостность и неприкосновенность Украины.

Все детали о трагедии в Полтаве - в материале РБК-Украина.

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