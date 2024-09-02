Зеленський про удари по Росії західною зброєю: тільки дозволів буде мало

Україна очікує від західних партнерів не лише дозволів на завдання ударів по Росії. Українським воїнам потрібне відповідне озброєння.

Про це на брифінгу у Запоріжжі заявив президент України Володимир Зеленський, повідомляє РБК-Україна.

За його словами, Україна зараз працює з партнерами, щоб вони дозволили атакувати територію Росії переданою зброєю. Це питання залежить від США, Британії, Франції та Німеччини, оскільки у них є відповідні ракети та дрони. "Станом на сьогодні лише дозволити - цього теж мало. Потрібен не лише дозвіл, треба й отримати це (далекобійну зброю - ред.). Ми отримали не все, що хотіли б застосувати. І це не просто така фантазія, що ми хотіли б це застосувати, а були домовленості, щоб усе це отримати", - наголосив глава держави.