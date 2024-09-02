Зеленський про удари по Росії західною зброєю: тільки дозволів буде мало
Україна очікує від західних партнерів не лише дозволів на завдання ударів по Росії. Українським воїнам потрібне відповідне озброєння.
Про це на брифінгу у Запоріжжі заявив президент України Володимир Зеленський, повідомляє РБК-Україна.
За його словами, Україна зараз працює з партнерами, щоб вони дозволили атакувати територію Росії переданою зброєю. Це питання залежить від США, Британії, Франції та Німеччини, оскільки у них є відповідні ракети та дрони.
"Станом на сьогодні лише дозволити - цього теж мало. Потрібен не лише дозвіл, треба й отримати це (далекобійну зброю - ред.). Ми отримали не все, що хотіли б застосувати. І це не просто така фантазія, що ми хотіли б це застосувати, а були домовленості, щоб усе це отримати", - наголосив глава держави.
Що передувало
Нагадаємо, партнери України обмежують її у застосуванні переданої зброї. Це стосується ударів по території Росії.
Зокрема, влада США вирішила дозволити українським військовим атакувати лише ділянку території Росії поблизу кордону. При цьому удари по аеродромах ворога, де знаходиться стратегічна та тактична авіація, заборонені.
Таким чином, Україна не може запобігти постійним російським ударам керованими авіаційними бомбами по мирних містах, оскільки єдиний спосіб боротьби з ними - знищити носії.
Координатор зі стратегічних комунікацій у Раді нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі, США продовжуватимуть обговорювати з Україною питання ударів по Росії. Але такі розмови відбуваються у приватному порядку.
Нещодавно The Times писало, що США вже місяць не можуть відреагувати на запит Британії з пропозицією дозволити Україні атакувати територію Росії за допомогою ракет Storm Shadow.
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