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Удар россиян по судну в Одесской области. Погибший моряк был украинцем

Одесса, Четверг 09 ноября 2023 11:36
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Удар россиян по судну в Одесской области. Погибший моряк был украинцем Фото: пресс-секретарь Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Лоцман судна, погибший в результате ракетного удара россиян, имел украинское гражданство. Моряк являлся работником Администрации морских портов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера Сил обороны юга Украины Наталии Гуменюк в эфире "Суспільне. Спротив".

По ее словам, россияне ударили почти по капитанскому мостику судна под флагом Либерии. В момент атаки там находился лоцман-украинец.

Также ранения получили три других члена экипажа. Их жизни ничего не угрожает.

"Также была информация о травмировании еще одного работника порта. Ранения не критичны, вероятнее всего, баротравма. То, что касается состояния здоровья членов экипажа, госпитализировали только одного, остальные - получили помощь на месте и остались в составе экипажа на борту судна", - сказала спикера.

Гуменюк добавила, что судно достаточно сильно пострадало в результате ракетного удара оккупантов.

Что известно об атаке

Силы обороны юга Украины вечером 8 ноября сообщили, что россияне нанесли ракетный удар по судну, которое заходило в порт Одесской области. Известно, что оккупанты выпустили противорадиолокационную ракету Х-31П.

Судно под флагом Либерии было гражданским и шло в украинский порт под загрузку. Оно должно было доставить железную руду в Китай.

В результате вражеской атаки погиб лоцман, трое членов экипажа (граждане Филиппин) получили ранения.

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