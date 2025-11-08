Удар росіян по шикуванню військових ЗСУ: комбата взяли під варту

В Дніпрі суд відправив під варту командира батальйону, який всупереч наказам командування влаштував шикування підрозділу. Внаслідок його дій загинули як військовослужбовці, так і цивільні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державне бюро розслідувань.

Зазначається, що Центральний районний суд Дніпра відправив під варту командира одного з батальйонів Збройних сил України, якому раніше було повідомлено про підозру. Попри заборону Генерального штабу ЗСУ командир зібрав особовий склад на Дніпропетровщині для проведення урочистостей.

Під час заходу російські окупанти завдали по місцеперебуванню військових комбінованого удару двома балістичними ракетами "Іскандер" та трьома ударними дронами. Внаслідок теракту росіян загинули військові та цивільні.

"Слідством встановлено, що рішення командира провести масове зібрання в умовах високої ракетної небезпеки суперечило чинним вимогам та наказам військового керівництва", - зазначили в ДБР.