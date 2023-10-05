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Удар росіян по селу Гроза. Троє людей зникли безвісти

Фото: від удару росіян по Грозі загинули 55 людей (GettyImages)
Автор: Дмитро Левицький

В результаті російського ракетного удару по селу Гроза у Харківській області загинула 51 людина. Ще троє людей вважаються зниклими безвісти.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на поліцію Харківської області.

"Поліція ідентифікувала 37 тіл загиблих в селі Гроза Куп’янського району.
Пошукові роботи завершені. Від удару загинула 51 особа, у тому числі 8-річний хлопчик. Троє людей вважаються зниклими безвісти, 6 постраждалих знаходяться в лікарні", - розповіли правоохоронці.

Як зазначили в поліції, є дуже понівечені тіла загиблих, тому для їх ідентифікації потрібні ДНК-експертизи.

Оновлено.

Спочатку в Харківській обласній поліції заявили про 55 загиблих в результаті удару. Потім публікація була відредагована і кількість жертв змінилася на 51.

Удар росіян по селу Гроза

Вдень 5 жовтня російські війська ракетою "Іскандер" ударили по селу Гроза у Харківській області. Ракета влучила у магазин та кафе, де відбувалися поминки за загиблим військовим, які організували його дружина та син. Син також був військовослужбовцем і разом зі своєю дружиною та матірʼю були в кафе.

Спочатку було відомо про півсотні загиблих від удару, але кількість жертв продовжує зростати.

Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко не виключав, що удар міг навести хтось з місцевих жителів, адже ракета влучила прицільно в невелике приміщення. Цю версію перевірять СБУ та поліція.

Сьогоднішній удар став наймасованішим за кількістю загиблих в Харківській області з початку повномасштабного вторгнення. Загинули близько 15% жителів населеного пункту.

Більше про ракетний удар по Грозі читайте в матеріалі РБК-Україна.

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