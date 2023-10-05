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Удар россиян по селу Гроза. Трое людей пропали без вести

Фото: от удара россиян по Грозе погибли 55 человек (GettyImages)
Автор: Дмитрий Левицкий

В результате российского ракетного удара по селу Гроза в Харьковской области погиб 51 человек. Еще трое человек считаются пропавшими без вести.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на полицию Харьковской области.

"Полиция идентифицировала 37 тел погибших в селе Гроза Купянского района.
Поисковые работы завершены. От удара погиб 51 человек, в том числе 8-летний мальчик. Три человека считаются пропавшими без вести, 6 пострадавших находятся в больнице", - рассказали правоохранители.

Как отметили в полиции, есть очень изуродованные тела погибших, поэтому для их идентификации нужны ДНК-экспертизы.

Обновлено.

Сначала в Харьковской областной полиции заявили о 55 погибших в результате удара. Затем публикация была отредактирована и количество жертв изменилось на 51.

Удар россиян по селу Гроза

Днем 5 октября российские войска ракетой "Искандер" ударили по селу Гроза в Харьковской области. Ракета попала в магазин и кафе, где проходили поминки по погибшему военному, организованные его женой и сыном. Сын также был военнослужащим и вместе со своей женой и матерью были в кафе.

Первоначально было известно о полусотне погибших от удара, но количество жертв продолжает расти.

Министр внутренних дел Игорь Клименко не исключал, что удар мог навести кто-то из местных жителей, ведь ракета попала прицельно в небольшое помещение. Эту версию проверят СБУ и полиция.

Сегодняшний удар стал самым массированным по числу погибших в Харьковской области с начала полномасштабного вторжения. Погибло около 15% жителей населенного пункта.

Больше о ракетном ударе по Грозе читайте в материале РБК-Украина.

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