Удар росіян по Кривому Рогу: кількість поранених знову зросла

На ранок 22 листопада у Кривому Розі до 32 зросла кількість поранених через обстріл РФ днем раніше. Двоє людей - у важкому стані.

Про повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Ради оборони Кривого Рогу Олександра Вілкула

"Двоє дорослих у тяжкому стані. Всім надається вся необхідна допомога", - зазначив Вілкул.

За його даними, у лікарнях перебуває 12 людей, серед них одна дитина.

"До 32 зросла кількість постраждалих від удару, з них 2 дітей", - розповів він.

Атака РФ на Кривий Ріг

21 листопада російські війська атакували Кривий Ріг Дніпропетровської області. Ударом було частково зруйновано адміністративну будівлю. На місце одразу виїхали рятувальні служби.

Майже одразу стало відомо про постраждалих. Їхня кількість постійно зростала. Спочатку з 2 людей до 13, пізніше - до 17.

За останніми даними на 21 листопада, у Кривому Розі налічувалося 26 постраждалих через обстріл. Тоді повідомлялося, що у тяжкому стані перебувають дві жінки, які постраждали під час атаки на місто.

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