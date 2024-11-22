Удар россиян по Кривому Рогу: количество раненых снова выросло

Фото: в Кривом Роге уже 32 раненых из-за обстрела оккупантов 21 ноября (Getty Images)

На утро 22 ноября в Кривом Роге до 32 выросло количество раненых из-за обстрела РФ днем ​​ранее. Два человека - в тяжелом состоянии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Совета обороны Кривого Рога Александра Вилкула.

"До 32 выросло количество пострадавших от удара, из них 2 детей", - рассказал он. По его данным, в больницах находятся 12 человек, среди них один ребенок. "Двое взрослых в тяжелом состоянии. Всем оказывается вся необходимая помощь", - отметил Вилкул.