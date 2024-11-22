Удар россиян по Кривому Рогу: количество раненых снова выросло
На утро 22 ноября в Кривом Роге до 32 выросло количество раненых из-за обстрела РФ днем ранее. Два человека - в тяжелом состоянии.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Совета обороны Кривого Рога Александра Вилкула.
"До 32 выросло количество пострадавших от удара, из них 2 детей", - рассказал он.
По его данным, в больницах находятся 12 человек, среди них один ребенок.
"Двое взрослых в тяжелом состоянии. Всем оказывается вся необходимая помощь", - отметил Вилкул.
Атака РФ на Кривой Рог
21 ноября российские войска атаковали Кривой Рог Днепропетровской области. Ударом было частично разрушено административное здание. На место тут же выехали спасательные службы.
Почти сразу стало известно о пострадавших. Их число постоянно росло. Сначала с 2 человек до 13, позже - до 17.
По последним данным на 21 ноября, в Кривом Роге насчитывалось 26 пострадавших из-за обстрела. Тогда сообщалось, что в тяжелом состоянии находятся две женщины, пострадавшие во время атаки на город.
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