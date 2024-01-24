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Удар росіян по Харкову: збільшилася кількість поранених

Ілюстративне фото: збільшилася кількість поранених після удару росіян по Харкову (GettyImages)
Автор: Владислав Прийменко

Кількість постраждалих від російського удару по Харкову збільшилася щонайменше до восьми осіб.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канали начальника Харківської ОВА Олега Синегубова та Суспільне.

Начальник обласної прокуратури Олександр Фільчаков повідомив, що кількість постраждалих збільшилась до дев'яти осіб.

"Попередньо, у тяжкому стані поранена жінка з переломом стегна, в інших поранених стан легший", - сказав Фільчаков.

Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов написав, що кількість поранених становить вісім осіб.

"Кількість поранених збільшилася до восьми. Стан трьох госпіталізованих медики оцінюють як середній. Інші постраждалі - гостра реакція на стрес, стан легкий", - написав Синєгубов.

Удар росіян по Харкову

Росіяни обстрілювали Харків 23 січня тричі на добу. Востаннє удар завдали після 10-ї вечора. За словами Синєгубова, удари були завдані по Київському району міста.

До речі, у Харкові з-під завалів будинку рятувальники дістали тіло загиблої дитини та її матері.

Під час одного з ударів росіян обрушився під'їзд житлового будинку. Також у деяких районах міста зникла електроенергія.

 

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