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Удар росіян по Харкову: рятувальники виявили загиблу людину

Харків, Субота 10 лютого 2024 02:25
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Удар росіян по Харкову: рятувальники виявили загиблу людину Фото: рятувальники виявили загиблу людину (GettyImages)
Автор: Владислав Прийменко

Харківська обласна прокуратура повідомила про одного загиблого внаслідок атаки росіян "Шахедами" по місту.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Telegram-канал Харківської обласної прокуратури.

"Виявлено тіло однієї загиблої людини", - повідомили у прокуратурі.

За словами голови обласного відомства Олександра Фільчакова, пошуково-рятувальні роботи продовжуються.

"Кількість постраждалих може збільшуватися", - сказав Фільчаков.

Атака росіян по Харкову 9 лютого

Російські війська атакували Харків "Шахедами". У місті було чути вибухи.

До речі, безпілотники атакували АЗС у Харкові. Згоріло 14 будинків через розлив палива.

За словами голови Харківської ОВА Олега Синєгубова, у Харкові зафіксовано потрапляння у Немишлянському районі, пошкоджено громадянську інфраструктуру.

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