Удар росіян по Харкову: рятувальники виявили загиблу людину
Харківська обласна прокуратура повідомила про одного загиблого внаслідок атаки росіян "Шахедами" по місту.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Telegram-канал Харківської обласної прокуратури.
"Виявлено тіло однієї загиблої людини", - повідомили у прокуратурі.
За словами голови обласного відомства Олександра Фільчакова, пошуково-рятувальні роботи продовжуються.
"Кількість постраждалих може збільшуватися", - сказав Фільчаков.
Атака росіян по Харкову 9 лютого
Російські війська атакували Харків "Шахедами". У місті було чути вибухи.
До речі, безпілотники атакували АЗС у Харкові. Згоріло 14 будинків через розлив палива.
За словами голови Харківської ОВА Олега Синєгубова, у Харкові зафіксовано потрапляння у Немишлянському районі, пошкоджено громадянську інфраструктуру.
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