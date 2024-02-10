Удар росіян по Харкову: рятувальники виявили загиблу людину

Харківська обласна прокуратура повідомила про одного загиблого внаслідок атаки росіян "Шахедами" по місту.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Telegram-канал Харківської обласної прокуратури.

"Виявлено тіло однієї загиблої людини", - повідомили у прокуратурі. За словами голови обласного відомства Олександра Фільчакова, пошуково-рятувальні роботи продовжуються. "Кількість постраждалих може збільшуватися", - сказав Фільчаков. Атака росіян по Харкову 9 лютого Російські війська атакували Харків "Шахедами". У місті було чути вибухи. До речі, безпілотники атакували АЗС у Харкові. Згоріло 14 будинків через розлив палива. За словами голови Харківської ОВА Олега Синєгубова, у Харкові зафіксовано потрапляння у Немишлянському районі, пошкоджено громадянську інфраструктуру.