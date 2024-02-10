Удар россиян по Харькову: спасатели обнаружили погибшего человека

Харьковская областная прокуратура сообщила об одном погибшем вследствие атаки россиян "Шахедами" по городу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Харьковской областной прокуратуры.

"Обнаружено тело одного погибшего человека", - сообщили в прокуратуре. По словам главы областного ведомства Александра Фильчакова, поисково-спасательные работы продолжаются. "Количество пострадавших может увеличиваться", - сказал Фильчаков. Атака россиян по Харькову 9 февраля Российские войска атаковали Харьков "Шахедами". В городе были слышны взрывы. К слову, беспилотники атаковали АЗС в Харькове. Сгорело 14 домов из-за разлива топлива. По словам главы Харьковской ОВА Олега Синегубова, в Харькове зафиксированы попадания в Немышлянском районе, повреждена гражданская инфраструктура