Удар россиян по Харькову: спасатели обнаружили погибшего человека
Харьковская областная прокуратура сообщила об одном погибшем вследствие атаки россиян "Шахедами" по городу.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Харьковской областной прокуратуры.
"Обнаружено тело одного погибшего человека", - сообщили в прокуратуре.
По словам главы областного ведомства Александра Фильчакова, поисково-спасательные работы продолжаются.
"Количество пострадавших может увеличиваться", - сказал Фильчаков.
Атака россиян по Харькову 9 февраля
Российские войска атаковали Харьков "Шахедами". В городе были слышны взрывы.
К слову, беспилотники атаковали АЗС в Харькове. Сгорело 14 домов из-за разлива топлива.
По словам главы Харьковской ОВА Олега Синегубова, в Харькове зафиксированы попадания в Немышлянском районе, повреждена гражданская инфраструктура
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