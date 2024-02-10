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Удар россиян по Харькову: спасатели обнаружили погибшего человека

Харьков, Суббота 10 февраля 2024 02:25
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Удар россиян по Харькову: спасатели обнаружили погибшего человека Фото: спасатели обнаружили погибшего человека (GettyImages)
Автор: Владислав Прийменко

Харьковская областная прокуратура сообщила об одном погибшем вследствие атаки россиян "Шахедами" по городу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Харьковской областной прокуратуры.

"Обнаружено тело одного погибшего человека", - сообщили в прокуратуре.

По словам главы областного ведомства Александра Фильчакова, поисково-спасательные работы продолжаются.

"Количество пострадавших может увеличиваться", - сказал Фильчаков.

Атака россиян по Харькову 9 февраля

Российские войска атаковали Харьков "Шахедами". В городе были слышны взрывы.

К слову, беспилотники атаковали АЗС в Харькове. Сгорело 14 домов из-за разлива топлива.

По словам главы Харьковской ОВА Олега Синегубова, в Харькове зафиксированы попадания в Немышлянском районе, повреждена гражданская инфраструктура

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