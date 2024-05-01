Обстріл Золочева: кількість поранених зросла, серед них дитина (фото)

Через обстріл Золочева 1 травня постраждали шестеро людей. Ще двоє загинуло.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Харківської ОВА Олега Синєгубова.

"За уточненими даними, внаслідок сьогоднішнього ворожого обстрілу смт Золочів керованими авіабомбами відомо про двоє загиблих та шість постраждалих цивільних людей, серед них - 11 річний підліток", - розповів він.

Наслідки обстрілу Залочева 1 травня (t.me/synegubov)

Зокрема, за даними голови ОВА:

загинули чоловік 64 років та 38-річна жінка, обидва місцеві, перебували у автівці в районі влучання ворожого КАБу;

74-річна жінка та 77-річний цивільний чоловік були госпіталізовані до медичного закладу з вибуховими травмами, їх стан оцінюється як середній;

35-річному пораненому чоловіку з легким станом надали допомогу амбулаторно;

також постраждали 50-річний чоловік, 41-річна жінка та 11-річний підліток. Усім надана необхідна меддопомога.

До того ж, як зазначив Синєгубов, пошкоджені адміністративні приміщення, будівля Ощадбанку, більше 20 автомобілів, а також знищено приватний будинок.