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Удар РФ знищив склад мережі зоомаркетів MasterZoo на Київщині

13:18 19.09.2026 Сб
1 хв
aimg Тетяна Степанова
Фото: удар РФ знищив склад мережі зоомаркетів MasterZoo на Київщині (masterzoo.ua)

У ніч на 19 вересня росіяни вдарили по складу склад мережі зоомаркетів MasterZoo у Київській області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу дистриб'ютора зоотоварів Suziria Group.

"Вночі наш склад ( понад 8 000 кв. м) у Київській області був пошкоджений під час російської атаки. Наша команда була в укритті в той момент - постраждалих немає", - йдеться в повідомленні.

Наразі на місці працюють екстрені служби, і пожежу локалізують. Після цього буде проведена повна оцінка пошкоджень.

Постраждали зоотовари під брендами Savory, Whiskas, Half&Half, Royal Canin, Club 4 paws, Brit, Special One, Pet Fashion, Buddy Boo, Priroda, Puramur та інші.

Фото: удар РФ знищив склад мережі зоомаркетів MasterZoo на Київщині (пресслужба Suziria Group)

Нагадаємо, у ніч на 19 вересня російські війська атакували Україну двома протикорабельними ракетами "Циркон", 174 ударними дронами та "Бандеролями".

Основні напрямки удару - Одещина та Київщина.

Силам ППО вдалося збити більшість ворожих цілей, однак є влучання.

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