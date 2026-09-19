Летіли "Циркони", дрони та "Бандеролі", є прильоти: як ППО відбила нічну атаку РФ
У ніч на 19 вересня російські війська атакували Україну двома протикорабельними ракетами "Циркон", 174 ударними дронами та "Бандеролями". Силам ППО вдалося збити більшість ворожих цілей.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт Повітряних сил ЗСУ.
Цієї ночі росіяни атакували:
- двома протикорабельними ракетами "Циркон" із Курської обл.;
- 174 ударними дронами типу Shahed (половина із них - реактивні), "Гербера", баражуючими боєприпасами "Бандероль"/"Дань-Т", дронами-імітаторами типу "Пародія" із напрямків: Орел, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ - РФ, ТОТ Донецьк, Гвардійське - ТОТ АР Крим.
Основні напрямки удару - Одещина та Київщина.
За попередніми даними, станом на 08:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 141 ціль:
- 3 "Бандероль"/"Дань-Т";
- 138 ворожих безпілотників типу Shahed, "Гербера" та дрони інших типів.
Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника на 15 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 9 локаціях. Ворожі ракети цілей не досягли, інформація про місце падіння уточнюється.
Нагадаємо, сьогодні Держдеп США схвалив можливу угоду щодо продажу Україні озброєнь, яка передбачає закупівлю та модернізацію систем ППО, а також супутнє обладнання та послуги.