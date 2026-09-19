В ночь на 19 сентября россияне ударили по складу сети зоомаркетов MasterZoo в Киевской области.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу дистрибьютора зоотоваров Suziria Group.
"Ночью наш склад (более 8 000 кв. м) в Киевской области был поврежден во время российской атаки. Наша команда была в укрытии в тот момент - пострадавших нет", - говорится в сообщении.
Сейчас на месте работают экстренные службы и пожар локализуют. После этого будет произведена полная оценка повреждений.
Пострадали зоотовары под брендами Savory, Whiskas, Half&Half, Royal Canin, Club 4 paws, Brit, Special One, Pet Fashion, Buddy Boo, Priroda, Puramur и другие.
Фото: удар РФ уничтожил склад сети зоомаркетов MasterZoo в Киевской области (прессслужба Suziria Group)
Напомним, в ночь на 19 сентября российские войска атаковали Украину двумя противокорабельными ракетами "Циркон", 174 ударными дронами и "Бандеролями".
Основные направления удара - Одесска и Киевская области.
Силам ПВО удалось сбить большинство враждебных целей, однако есть попадания.