Удар РФ знищив розподільчий центр мережі "Будинок іграшок"

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Внаслідок російської атаки знищено розподільчий центр мережі "Будинок іграшок". У компанії вже звернулися до клієнтів із попередженням.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку компанії "Будинок іграшок" в Instagram.

Російська атака знищила розподільчий центр мережі "Будинок іграшок". У компанії попередили, що частина вже оформлених замовлень може приїхати пізніше, ніж планувалося. З усіма клієнтами, які чекають на свій товар, обіцяють зв'язатися. Водночас офлайн-магазини продовжують працювати, а сайт приймає нові замовлення.