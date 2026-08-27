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Главная » Новости » Война в Украине

Удар РФ уничтожил распределительный центр сети "Будинок іграшок"

15:05 27.08.2026 Чт
1 мин
Магазины и сайт работают, несмотря на уничтоженный склад
aimg Валерия Абабина
Удар РФ уничтожил распределительный центр сети "Будинок іграшок" Фото: РФ уничтожила распределительный центр сети "Дом игрушек" (bi. ua)
Понимай ситуацию на фронте из-за фактов, а не слухов с РБК-Украина в Google

В результате российской атаки уничтожен распределительный центр сети "Будинок іграшок". В компании уже обратились к клиентам с уведомлением.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу компании "Будинок іграшок" в Instagram .

Российская атака уничтожила распределительный центр сети "Будинок іграшок".

В компании предупредили, что часть уже оформленных заказов может приехать позже, чем планировалось. Со всеми клиентами, ожидающими своего товара, обещают связаться.

В то же время, офлайн-магазины продолжают работать, а сайт принимает новые заказы.

Напомним, Россия системно избивает по логистике украинского бизнеса. За текущий месяц в результате ударов понесли потери распределительные центры Rozetka, "Эпицентра", Novus и других сетей.

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