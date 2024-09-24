Удар РФ по Запоріжжю: одна людина загинула, 6 отримали поранення, серед них 2 дітей

За даними ДСНС, травми отримали 4 людини, серед них 2 дитини.

Там повідомили, що 23 вересня після 21:00 впродовж двох годин РФ завдала серії авіаударів по обласному центру.

Ворог вдарив по приватному сектору. Сталося руйнування житлового будинку, ще один повністю знищений.

Рятувальники ліквідували займання господарчої споруди, гаражу та відкритої території. У ході ліквідації наслідків волонтери вивели зі зруйнованого будинку песика та передали сусідам.

Всього до робіт залучалось 67 рятувальників та 13 одиниць техніки.

За даними Федорова, впродовж доби окупанти завдали 321 удар по 10 населених пунктах Запорізької області. Надійшло 314 повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури.