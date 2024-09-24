Місцева влада розповіла про наслідки удару по Запоріжжю

Внаслідок російського повітряного удару по Запоріжжю у приватному секторі міста загорілися житлові будинки. Кількість поранених зросла до 5, серед них дитина.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на поліцію Запорізької області та секретаря Запорізької міськради Регіну Харченко, яку цитує Суспільне .

У поліції повідомили, що в період з 22:30 по 23:00 23 вересня російська армія завдала серії ударів по Запоріжжю та Запорізькому району. Тип боєприпасів встановлюється.

Попередньо влучання зафіксовані по об’єктах цивільної інфраструктури. У приватному секторі горіли будинки і господарчі споруди. Поліція повідомляє про загиблого чоловіка та трьох поранених людей, з них – одна дитина.

Секретар Запорізької міськради Регіна Харченко повідомила про п'ятьох поранених, серед яких — 13-річна дівчина.