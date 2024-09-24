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Місцева влада розповіла про наслідки удару по Запоріжжю

Вівторок 24 вересня 2024 01:47
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Місцева влада розповіла про наслідки удару по Запоріжжю Фото: Російський удар по Запоріжжю 23 вересня (t.me/police_zp_news)
Автор: Вадим Ребрина

Внаслідок російського повітряного удару по Запоріжжю у приватному секторі міста загорілися житлові будинки. Кількість поранених зросла до 5, серед них дитина.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на поліцію Запорізької області та секретаря Запорізької міськради Регіну Харченко, яку цитує Суспільне.

У поліції повідомили, що в період з 22:30 по 23:00 23 вересня російська армія завдала серії ударів по Запоріжжю та Запорізькому району. Тип боєприпасів встановлюється.

Попередньо влучання зафіксовані по об’єктах цивільної інфраструктури. У приватному секторі горіли будинки і господарчі споруди. Поліція повідомляє про загиблого чоловіка та трьох поранених людей, з них – одна дитина.

Секретар Запорізької міськради Регіна Харченко повідомила про п'ятьох поранених, серед яких — 13-річна дівчина.

Місцева влада розповіла про наслідки удару по ЗапоріжжюМісцева влада розповіла про наслідки удару по ЗапоріжжюМісцева влада розповіла про наслідки удару по Запоріжжю

Нагадаємо, 23 вересня пізно ввечері росіяни атакували з повітря Запоріжжя.

Попередня авіаційна атака росіян на місто відбулася 22 вересня близько 23:00. Було пошкоджено 13 багатоповерхівок, навчальні заклади, приватні будинки, гаражі та автівки. Постраждали 22 людей, серед яких двоє дітей.

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