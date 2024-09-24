Місцева влада розповіла про наслідки удару по Запоріжжю
Внаслідок російського повітряного удару по Запоріжжю у приватному секторі міста загорілися житлові будинки. Кількість поранених зросла до 5, серед них дитина.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на поліцію Запорізької області та секретаря Запорізької міськради Регіну Харченко, яку цитує Суспільне.
У поліції повідомили, що в період з 22:30 по 23:00 23 вересня російська армія завдала серії ударів по Запоріжжю та Запорізькому району. Тип боєприпасів встановлюється.
Попередньо влучання зафіксовані по об’єктах цивільної інфраструктури. У приватному секторі горіли будинки і господарчі споруди. Поліція повідомляє про загиблого чоловіка та трьох поранених людей, з них – одна дитина.
Секретар Запорізької міськради Регіна Харченко повідомила про п'ятьох поранених, серед яких — 13-річна дівчина.
Нагадаємо, 23 вересня пізно ввечері росіяни атакували з повітря Запоріжжя.
Попередня авіаційна атака росіян на місто відбулася 22 вересня близько 23:00. Було пошкоджено 13 багатоповерхівок, навчальні заклади, приватні будинки, гаражі та автівки. Постраждали 22 людей, серед яких двоє дітей.
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