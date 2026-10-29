Удар РФ по залізничному вокзалу у Дніпрі: Зеленський показав фото та відео наслідків

"Жахливий російський удар по залізничному вокзалу в Дніпрі. Росіяни атакували дроном перон, де стояли звичайна приміська електричка та регулярний пасажирський потяг. На жаль, станом на зараз відомо про 13 загиблих. Мої співчуття рідним і близьким", - зазначив глава держави.

Ще десять людей постраждали. Президент додав, що на місці ворожого удару працюють всі необхідні служби.

Зеленський наголосив на подібних терористичних ударах країни-агресорки по українцях вже після зняття санкцій з російських олігархів та енергетики замість того, щоб піти на деескалацію.

"Саме тому Україна завжди говорить, що потрібні справедливі й рішучі дії Америки і Європи на російську ескалацію: санкції проти Москви та її воєнної машини не повинні слабшати, поки триває ця російська війна. Час нових, сильніших санкційних кроків ЄС, Америки та G7", - повідомив президент.