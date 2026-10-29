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Удар РФ по залізничному вокзалу у Дніпрі: Зеленський показав фото та відео наслідків

12:38 29.10.2026 Чт
2 хв
aimg Валерій Ульяненко
Фото: наслідки удару по залізничному вокзалу у Дніпрі (ДСНС)

Російські окупанти у четвер, 29 жовтня, вдарили безпілотником по залізничному вокзалу у Дніпрі. Станом на зараз відомо про 13 загиблих.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента Володимира Зеленського.

"Жахливий російський удар по залізничному вокзалу в Дніпрі. Росіяни атакували дроном перон, де стояли звичайна приміська електричка та регулярний пасажирський потяг. На жаль, станом на зараз відомо про 13 загиблих. Мої співчуття рідним і близьким", - зазначив глава держави.

Ще десять людей постраждали. Президент додав, що на місці ворожого удару працюють всі необхідні служби.

Зеленський наголосив на подібних терористичних ударах країни-агресорки по українцях вже після зняття санкцій з російських олігархів та енергетики замість того, щоб піти на деескалацію.

"Саме тому Україна завжди говорить, що потрібні справедливі й рішучі дії Америки і Європи на російську ескалацію: санкції проти Москви та її воєнної машини не повинні слабшати, поки триває ця російська війна. Час нових, сильніших санкційних кроків ЄС, Америки та G7", - повідомив президент.

Нагадаємо, сьогодні російські окупанти вдарили по залізничному вокзалу в Дніпрі.

В "Укрзалізниці" повідомили, що удар прийшовся на одну з платформ, де в цей час перебував поїзд № 866 Дніпро - Запоріжжя. Попри оголошену підвищену небезпеку, на платформі перебували люди.

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Володимир ЗеленськийДніпроВійна в Україні