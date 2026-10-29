Удар РФ по железнодорожному вокзалу в Днепре: Зеленский показал фото и видео последствий

Российские оккупанты в четверг, 29 октября, ударили беспилотником по железнодорожному вокзалу в Днепре. По состоянию на данный момент известно о 13 погибших.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Владимира Зеленского.
"Ужасный российский удар по железнодорожному вокзалу в Днепре. Россияне атаковали дроном перрон, где стояли обычная пригородная электричка и регулярный пассажирский поезд. К сожалению, по состоянию на данный момент известно о 13 погибших. Мои соболезнования родным и близким", - отметил глава государства.
Еще десять человек пострадали. Президент добавил, что на месте вражеского удара работают все необходимые службы.
Зеленский отметил подобные террористические удары страны-агрессора по украинцам уже после снятия санкций с российских олигархов и энергетики вместо того, чтобы пойти на деэскалацию.
"Именно поэтому Украина всегда говорит, что нужны справедливые и решительные действия Америки и Европы на российскую эскалацию: санкции против Москвы и ее военной машины не должны ослабевать, пока идет эта российская война. Время новых, более сильных санкционных шагов ЕС, Америки и G7", - сообщил президент.
Напомним, сегодня российские оккупанты ударили по железнодорожному вокзалу в Днепре.
В "Укрзализныце" сообщили, что удар пришелся на одну из платформ, где в это время находился поезд №866 Днепр - Запорожье. Несмотря на объявленную повышенную опасность, на платформе находились люди.