Удар РФ по виправній колонії в Запорізькій області: 16 людей загинули, 35 постраждали

Він розповів, що цієї ночі ворог обстріляв Запорізькій район, попередньо, 8 ФАБами. Один з ударів прийшовся по виправній колонії.

"16 людей загинули, 35 дістали поранень. Постраждалим надається уся необхідна медична допомога", - пише Федоров.

Глава ОВА уточнив, що через цю атаку зруйновано приміщення установку, а також пошкоджено приватні будинки поруч.

Глава Офісу президента України Андрій Єрмак вже відреагував на атаку, зазначивши, що це черговий воєнний злочин РФ, який не зупиниться, якщо росіян не зупинити.

"Режим Путіна, який вустами окремих персонажів також погрожує США, має зазнати економічних та воєнних ударів, які позбавлять його можливостей воювати. Загроза війни в Європі цілком реальна, поки путін нарощує ВПК і здатен підключати до війни КНДР", - додав Єрмак.