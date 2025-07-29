Удар РФ по исправительной колонии в Запорожской области: 16 человек погибли, 35 пострадали

Он рассказал, что этой ночью враг обстрелял Запорожской район, предварительно, 8 ФАБами. Один из ударов пришелся по исправительной колонии.

"16 человек погибли, 35 получили ранения. Пострадавшим оказывается вся необходимая медицинская помощь", - пишет Федоров.

Глава ОГА уточнил, что из-за этой атаки разрушено помещение установку, а также повреждены частные дома рядом.

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак уже отреагировал на атаку, отметив, что это очередное военное преступление РФ, которое не остановится, если россиян не остановить.

"Режим Путина, который устами отдельных персонажей также угрожает США, должен подвергнуться экономическим и военным ударам, которые лишат его возможностей воевать. Угроза войны в Европе вполне реальна, пока путин наращивает ВПК и способен подключать к войне КНДР", - добавил Ермак.