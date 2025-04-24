Удар РФ по Україні - сигнал Вашингтону? Зеленський пояснив задум Москви

На думку Зеленського, російський удар не пов'язаний з його візитом до Південної Африки, хоч це, безумовно, не подобається російському диктатору Володимиру Путіну. Главі Кремля не хочеться, щоб Україна вибудовувала нормальні відносини з країнами Африки.



"Завжди Росія намагалася це робити. І не тільки на африканському континенті, на жаль, і на інших континентах. І в Латинській Америці, усюди вони це роблять. Вони хочуть ексклюзивну присутність у вашій країні і в інших країнах", - додав президент.

При цьому він додав, що Україна зі свого боку не претендує на "ексклюзивні відносини". Країна бореться за право вибору в питаннях того, з ким працювати, з ким бути в майбутньому і з ким жити. Тому вона захищає свої права.

"А Росія розуміючи, що Україна стоїть і захищає свої права, тисне на наших людей. Тисне і на Америку. З чим я ще пов'язую сьогоднішній удар", - підкреслив Зеленський.