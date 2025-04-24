Удар РФ по Украине - сигнал Вашингтону? Зеленский объяснил замысел Москвы

По мнению Зеленского, российский удар не связан с его визитом в Южную Африку, хоть это, безусловно, не нравится российскому диктатору Владимиру Путину. Главе Кремля не хочется, чтобы Украина выстраивала нормальные отношения со странами Африки.



"Всегда Россия пыталась это делать. И не только на африканском континенте, к сожалению, и на других континентах. И в Латинской Америке, всюду они это делают. Они хотят эксклюзивное присутствие в вашей стране и в других странах", - добавил президент.

При этом он добавил, что Украина со своей стороны не претендует на "эксклюзивные отношения". Страна борется за право выбора в вопросах того, с кем работать, с кем быть в будущем и с кем жить. Поэтому она защищает свои права.

"А Россия понимая, что Украина стоит и защищает свои права, давит на наших людей. Давит и на Америку. С чем я еще связываю сегодняшний удар", - подчеркнул Зеленский.