Удар РФ по ТЦ на Сумщині: ДСНС показала наслідки

Торговельний центр атакували в Роменському районі. Фахівці ДСНС працювали на місці до самої ночі.

Для гасіння залучили спеціальну роботизовану техніку.

Через загрозу повторних атак рятувальники кілька разів припиняли роботу й відходили в безпечне місце.

На місці події також працювали офіцери-рятувальники громади.

Усі осередки горіння ліквідовано. Попередньо, обійшлося без постраждалих.

Нагадаємо, що в ніч на 1 жовтня Росія знову атакувала Київ дронами. У Солом'янському районі горіло приміщення на першому поверсі 16-поверхівки. В Оболонському районі спалахнув склад, одну постраждалу людину передали медикам.