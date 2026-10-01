Удар РФ по ТЦ на Сумщині: ДСНС показала наслідки

Ворог вдарив по торговельному центру на Сумщині, там сталася масштабна пожежа.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДСНС України.
Торговельний центр атакували в Роменському районі. Фахівці ДСНС працювали на місці до самої ночі.
Для гасіння залучили спеціальну роботизовану техніку.
Через загрозу повторних атак рятувальники кілька разів припиняли роботу й відходили в безпечне місце.
На місці події також працювали офіцери-рятувальники громади.
Усі осередки горіння ліквідовано. Попередньо, обійшлося без постраждалих.
Нагадаємо, що в ніч на 1 жовтня Росія знову атакувала Київ дронами. У Солом'янському районі горіло приміщення на першому поверсі 16-поверхівки. В Оболонському районі спалахнув склад, одну постраждалу людину передали медикам.
Тим часом удару по бізнес-центру в Одесі зазнали дві будівлі: пошкоджено дах і фасад, а на п'ятому поверсі частково зруйновано стіни та виникла пожежа.
Постраждала одна людина.