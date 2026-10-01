RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика
Белая экономика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Спорт
+
-

Спорт
Футбол
Баскетбол
Теннис
Бокс

Wave
+
-

Wave
Инсайдер
Стиль
Велнес
Культура
Путешествия
Вкус
Звезды

Styler
+
-

Styler
Люди
Тренды
Полезное
Вкусно
Гороскопы
Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине

Удар РФ по ТЦ в Сумской области: ГСЧС показала последствия

08:58 01.10.2026 Чт
1 мин
aimg Елена Чупровская
Фото: последствия атаки на торговый центр в Сумской области (t.me/dsns_telegram)

Враг ударил по торговому центру в Сумской области, там произошел масштабный пожар.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС Украины.

Торговый центр атаковали в Роменском районе. Специалисты ГСЧС работали на месте до самой ночи.

Для гашения привлекли специальную роботизированную технику.

Из-за угрозы повторных атак спасатели несколько раз прекращали работу и уходили в безопасное место.

На месте происшествия также работали офицеры-спасатели общины.

Все очаги горения ликвидированы. Предварительно обошлось без пострадавших.

Напомним, что в ночь на 1 октября Россия снова атаковала Киев дронами. В Соломенском районе горело помещение на первом этаже 16-этажки. В Оболонском районе вспыхнул склад, один пострадавший передан медикам.

Тем временем удар по бизнес-центру в Одессе получили два здания: повреждены крыша и фасад, а на пятом этаже частично разрушены стены и возник пожар.

Пострадал один человек.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Сумская областьАтака дронов