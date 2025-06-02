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Удар РФ по рятувальниках на Запоріжжі: різко зросла кількість поранених

Понеділок 02 червня 2025 15:41
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Удар РФ по рятувальниках на Запоріжжі: різко зросла кількість поранених Ілюстративне фото: РФ вдарила по рятувальниках у Запорізькій області (facebook.com AMBULANCEZP)
Автор: Наталія Кава

Російська армія сьогодні, 2 червня, двічі атакувала рятувальників та їх частину у Запорізькій області. Кількість поранених зросла до 12 осіб.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал начальника Запорізької ОВА Івана Федорова.

"Уже 12 поранених. За допомогою звернулися ще 8 рятувальників, постраждалих внаслідок сьогоднішньої атаки ворога. Усі вони госпіталізовані", - написав Федоров.

За його словами, наразі у лікарні перебувають 12 рятувальників, один - у вкрай важкому стані. Інші у стані середньої тяжкості. Їм надається вся необхідна допомога.

Удар РФ по пожежниках

Сьогодні російська армія FPV-дронами вдарила по пожежно-рятувальній частині в одному з прифронтових населених пунктів Запорізької області.

Як заявляли у ДСНС України, рятувальники перебували в укритті, попри це внаслідок удару було поранено 4 особи.

Також нагадаємо, що у ніч на 1 червня російська армія випустила по Україні рекордну кількість дронів - 472 одиниці. Росіяни атакували Україну сімома ракетами, зокрема і балістичними.

Більше про наслідки масованої атаки Росії - у матеріалі РБК-Україна.

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Запорізька область ДСНС Війна в Україні Рятувальники
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