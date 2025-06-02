Удар РФ по рятувальниках на Запоріжжі: різко зросла кількість поранених
Російська армія сьогодні, 2 червня, двічі атакувала рятувальників та їх частину у Запорізькій області. Кількість поранених зросла до 12 осіб.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал начальника Запорізької ОВА Івана Федорова.
"Уже 12 поранених. За допомогою звернулися ще 8 рятувальників, постраждалих внаслідок сьогоднішньої атаки ворога. Усі вони госпіталізовані", - написав Федоров.
За його словами, наразі у лікарні перебувають 12 рятувальників, один - у вкрай важкому стані. Інші у стані середньої тяжкості. Їм надається вся необхідна допомога.
Удар РФ по пожежниках
Сьогодні російська армія FPV-дронами вдарила по пожежно-рятувальній частині в одному з прифронтових населених пунктів Запорізької області.
Як заявляли у ДСНС України, рятувальники перебували в укритті, попри це внаслідок удару було поранено 4 особи.
Також нагадаємо, що у ніч на 1 червня російська армія випустила по Україні рекордну кількість дронів - 472 одиниці. Росіяни атакували Україну сімома ракетами, зокрема і балістичними.
Більше про наслідки масованої атаки Росії - у матеріалі РБК-Україна.
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