Удар РФ по сільраді у Харківській області: у ДСНС показали, як рятують жінку з-під завалу

Російська армія сьогодні вдень завдала удару по селу Козача Лопань у Харківській області. Там під завалами опинились люди.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДСНС.

Росіяни завдали удару близько 12:30, весь цей час співробітники ДСНС проводили рятувальну операцію та розбір завалів.

Під час проведення аварійно-рятувальних робіт співробітники ДСНС витягли з-під завалів жінку 1968 року народження. Однак під завалами ще можуть перебувати люди.

Варто зауважити, що село Козача Лопань розташоване всього за 10 кілометрів від кордону з Росією. На початку повномасштабного вторгнення воно було окуповане російськими військами на та звільнене Силами оборони навесні 2022 року.

Ситуація на Харківському напрямку

За словами речника ОТУ "Харків" Віталія Саранцева, наразі на Харківський напрямок російські загарбники перекидають підрозділи з Луганської області.

Також у Вовчанську російські війська залучили штурмові групи 4-ї дивізії, намагаючись покращити логістичне забезпечення та налагодити систему зв’язку.

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