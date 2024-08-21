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Удар РФ по сельсовету в Харьковской области: в ГСЧС показали, как спасают женщину из-под завала

Среда 21 августа 2024 19:48
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Удар РФ по сельсовету в Харьковской области: в ГСЧС показали, как спасают женщину из-под завала Фото: в Казачьей Лопане из-под завала (Павел Петров)
Автор: Наталья Кава

Российская армия сегодня днем нанесла удар по селу Казачья Лопань в Харьковской области. Там под завалами оказались люди.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС.

Россияне нанесли удар около 12:30, все это время сотрудники ГСЧС проводили спасательную операцию и разбор завалов.

Во время проведения аварийно-спасательных работ сотрудники ГСЧС извлекли из-под завалов женщину 1968 года рождения. Однако под завалами еще могут находиться люди.

Стоит отметить, что село Казачья Лопань находится всего в 10 километрах от границы с Россией. В начале полномасштабного вторжения оно было оккупировано российскими войсками и освобождено Силами обороны весной 2022 года.

Ситуация на Харьковском направлении

По словам спикера ОТУ "Харьков" Виталия Саранцева, на Харьковское направление российские захватчики перебрасывают подразделения из Луганской области.

В Волчанске российские войска привлекли штурмовые группы 4-й дивизии, пытаясь улучшить логистическое обеспечение и наладить систему связи.

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