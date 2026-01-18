Удар РФ по підприємству на Хмельниччині: з'явилися фото наслідків
Російські війська вночі 18 січня атакували дронами Хмельницьку область. Під ударом опинилося одне із підприємств.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДСНС.
Як повідомили у ДСНС, один з об’єктів у Хмельницькому районі зазнав удару - виникли кілька займань, які рятувальники швидко загасили.
Жертв і постраждалих внаслідок ворожої атаки немає.
Фото: наслідки удару РФ по підприємству на Хмельниччині (t.me/dsns_telegram)
Удар РФ по підприємству на Хмельниччині
Нагадаємо, в ніч на 18 січня російські дрони атакували Хмельницьку область.
Внаслідок російської атаки виникла пожежа на одному з підприємств у Хмельницькому районі. Пожежу ліквідовано підрозділами ДСНС.
Повітряні сили кілька разів за ніч попереджали про загрозу безпілотників РФ в регіоні. Зокрема, мова йшла про дрони курсом на Старокостянтинів, Сатанів. Рухались ворожі цілі з Вінничини та зі сходу у напрямку Хмельницького.
Місцеві пабліки в Telegram публікували відео, на яких очевидці атаки зафіксували вибухи. Де саме було влучання або ж пошкодження через уламки, зокрема, пожежа на підприємстві - поки невідомо.