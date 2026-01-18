ua en ru
Удар РФ по предприятию в Хмельницкой области: появились фото последствий

Хмельницкая область, Воскресенье 18 января 2026 10:28
Удар РФ по предприятию в Хмельницкой области: появились фото последствий Фото: россияне ударили дроном по предприятию в Хмельницкой области (t.me/dsns_telegram)
Автор: Татьяна Степанова

Российские войска ночью 18 января атаковали дронами Хмельницкую область. Под ударом оказалось одно из предприятий.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС.

Как сообщили в ГСЧС, один из объектов в Хмельницком районе получил удар - возникли несколько возгораний, которые спасатели быстро потушили.

Жертв и пострадавших в результате вражеской атаки нет.

Фото: последствия удара РФ по предприятию в Хмельницкой области (t.me/dsns_telegram)

Удар РФ по предприятию в Хмельницкой области

Напомним, в ночь на 18 января российские дроны атаковали Хмельницкую область.

В результате российской атаки возник пожар на одном из предприятий в Хмельницком районе. Пожар ликвидирован подразделениями ГСЧС.

Воздушные силы несколько раз за ночь предупреждали об угрозе беспилотников РФ в регионе. В частности, речь шла о дронах курсом на Староконстантинов, Сатанов. Двигались вражеские цели из Винницкой области и с востока в направлении Хмельницкого.

Местные паблики в Telegram публиковали видео, на которых очевидцы атаки зафиксировали взрывы. Где именно было попадание или повреждения из-за обломков, в частности, пожар на предприятии - пока неизвестно.

ГСЧС Хмельницкая область Война в Украине Атака дронов
