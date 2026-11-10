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Удар РФ по Переяславу повредил дом с людьми, нуждающимися в уходе: что известно

01:47 10.11.2026 Вт
2 мин
aimg Юлия Маловичко
Удар РФ по Переяславу повредил дом с людьми, нуждающимися в уходе: что известно Фото: ГСЧС по вызову после атаки (ГСЧС Украины)
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РФ ударила около полуночи 10 ноября по Переяславу Киевской области. Поврежден дом коммунальной собственности, где проживают люди, нуждающиеся в особой социальной поддержке и уходе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение главы ОВА Киевщины Тимура Ткаченко.

"В Переяславе в результате российского удара поврежден дом коммунальной собственности, где проживают люди, нуждающиеся в особой социальной поддержке и уходе", - написал Ткаченко.

В результате удара два человека получили ранения, их доставили в больницу. Все люди, которые на момент происшествия находились в заведении – эвакуированы. Здание частично разрушено.

"Важно, чтобы сейчас каждый из них находился в безопасности и получил необходимую поддержку. На месте работают соответствующие службы. Координируем все необходимые действия, чтобы помочь людям и обеспечить их безопасное размещение", - добавили в ОВА.

Следует отметить, что Воздушные Силы около полуночи сообщали о движении реактивных дронов на Киевщину. Активность враждебных БпЛА отслеживалась уже и во время подготовки новости - после часа ночи 10 ноября.

ГСЧС официально пока не предоставила информацию об атаке и ликвидации ее последствий.

Мониторинговые каналы, отслеживающие воздушные цели РФ, опубликовали такую карту Украины по состоянию на 1:00.

Удар РФ по Переяславу повредил дом с людьми, нуждающимися в уходе: что известно

Напомним, на днях россияне атаковали энергетические объекты Киевщины . Три человека получили травмы.

Еще раньше мы писали, как россияне выпустили по энергетике Белой Церкви три реактивных дрона .

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