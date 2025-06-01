Удар РФ по навчальному підрозділу Сухопутних військ ЗСУ: де він знаходиться

Атака на навчальний підрозділ Сухопутних військ ЗСУ

1 червня РФ вдарила по розташуванню навчального підрозділу Сухопутних військ ЗСУ. За даними на 12:50 відомо про 12 загиблих і більше 60 поранених.

Для з'ясування всіх обставин та причин втрат особового складу у Командуванні Сухопутних військ Збройних Сил України створено комісію та призначено службове розслідування.

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