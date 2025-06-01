Удар РФ по учебному подразделению Сухопутных войск ВСУ: где оно находится

Атака на учебное подразделение Сухопутных войск ВСУ

1 июня РФ ударила по расположению учебного подразделения Сухопутных войск ВСУ. По данным на 12:50 известно о 12 погибших и более 60 раненых.

Для выяснения всех обстоятельств и причин потерь личного состава в командовании Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины создана комиссия и назначено служебное расследование.

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