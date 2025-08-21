UA

Зустріч Зеленського та Путіна Мирні переговори Війна в Україні

Удар РФ по Мукачеву: кількість постраждалих зросла до 23

Фото: кількість постраждалих у Мукачеві зросла до 23 (t.me/Zakarpat_ODA)
Автор: Тетяна Степанова

Кількість постраждалих внаслідок російського удару по заводу американської компанії Flex у Мукачеві 21 серпня у Мукачеві зросла до 23 людей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави Закарпатської ОВА Мирослава Білецького.

За його словами, кількість постраждалих станом на вечір сягає вже 23 особи.

У стаціонарі перебуває 6 пацієнтів: серед них - з осколковими пораненнями, травмами кінцівок, живота та голови. Усі у стабільному стані, одна пацієнтка після операції.

Решта постраждалих отримали амбулаторну допомогу - переважно через гостру стресову реакцію, підвищений тиск та легкі травми. Усім надається кваліфікована медична допомога.

 

Фото: наслідки удару РФ по Мукачеву (t.me/Zakarpat_ODA)

Обстріл Мукачева

Нагадаємо, в ніч на 21 серпня російські війська завдали удару по Мукачеву Закарпатської області. Серед уражених об’єктів - завод "Флекстронікс" американської компанії Flex International, одного зі світових лідерів у контрактному виробництві електроніки.

Раніше повідомлялося про 19 постраждалих. Після обстеження на стаціонарному лікуванні перебувають 6 пацієнтів.

У ЦПД зазначили, що військового сенсу в цих атаках немає, це лише спроба залякати людей і затягнути війну.

Закарпатська областьМукачевоВійна в Україні