Удар РФ по Мукачеву: кількість постраждалих зросла до 23

Обстріл Мукачева

Нагадаємо, в ніч на 21 серпня російські війська завдали удару по Мукачеву Закарпатської області. Серед уражених об’єктів - завод "Флекстронікс" американської компанії Flex International, одного зі світових лідерів у контрактному виробництві електроніки.

Раніше повідомлялося про 19 постраждалих. Після обстеження на стаціонарному лікуванні перебувають 6 пацієнтів.

У ЦПД зазначили, що військового сенсу в цих атаках немає, це лише спроба залякати людей і затягнути війну.