Встреча Зеленского и Путина Мирные переговоры Война в Украине

Удар РФ по Мукачево: количество пострадавших возросло до 23

Фото: количество пострадавших в Мукачево возросло до 23 (t.me/Zakarpat_ODA)
Автор: Татьяна Степанова

Количество пострадавших в результате российского удара по заводу американской компании Flex в Мукачево 21 августа в Мукачево возросло до 23 человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Закарпатской ОВА Мирослава Билецкого.

По его словам, количество пострадавших по состоянию на вечер достигает уже 23 человека.

В стационаре находится 6 пациентов: среди них - с осколочными ранениями, травмами конечностей, живота и головы. Все в стабильном состоянии, одна пациентка после операции.

Остальные пострадавшие получили амбулаторную помощь - преимущественно из-за острой стрессовой реакции, повышенного давления и легких травм. Всем оказывается квалифицированная медицинская помощь.

 

Фото: последствия удара РФ по Мукачево (t.me/Zakarpat_ODA)

 

Обстрел Мукачево

Напомним, в ночь на 21 августа российские войска нанесли удар по Мукачево Закарпатской области. Среди пораженных объектов - завод "Флекстроникс" американской компании Flex International, одного из мировых лидеров в контрактном производстве электроники.

Ранее сообщалось о 19 пострадавших. После обследования на стационарном лечении находятся 6 пациентов.

В ЦПД отметили, что военного смысла в этих атаках нет, это лишь попытка запугать людей и затянуть войну.

Закарпатская областьМукачевоВойна в Украине