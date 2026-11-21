"Станом на 23:00. Вже 42 поранених, з них четверо дітей. Загинули дівчина 20 років та 7-річний хлопчик. У тяжкому стані - 27 людей. Лікарі надають їм і всім постраждалим всю необхідну допомогу", - написав він.

За попередніми даними, внаслідок атаки пошкоджено 23 багатоквартирні будинки, лікарню та об'єкти бізнесу.

Удар по Кривому Рогу

Увечері 20 листопада росіяни вдарили двома балістичними ракетами по центру Кривого Рогу. Ціллю стала парковка популярного ресторану.

Спочатку повідомлялося про вісьмох постраждалих, згодом їхня кількість зросла до 20. Серед поранених були троє дітей.

Унаслідок атаки загинули двоє людей. Зокрема, у лікарні померла 20-річна дівчина, яка працювала фельдшеркою швидкої допомоги. Також медикам не вдалося врятувати 7-річного хлопчика, який дістав тяжкі травми голови.