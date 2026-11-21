Число пострадавших в результате российского комбинированного удара по Кривому Рогу 20 ноября возросло до 42 человек. 27 людей находятся в тяжелом состоянии.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение мэра Кривого Рога Александра Вилкула.
"По состоянию на 23:00. Уже 42 раненых, из них четыре ребенка. Погибли девушка 20 лет и 7-летний мальчик. В тяжелом состоянии - 27 человек. Врачи оказывают им и всем пострадавшим всю необходимую помощь", - написал он.
По предварительным данным, в результате атаки повреждены 23 многоквартирных дома, больница и объекты бизнеса.
Вечером 20 ноября россияне ударили двумя баллистическими ракетами по центру Кривого Рога. Целью стала парковка популярного ресторана.
Сначала сообщалось о восьми пострадавших, впоследствии их количество возросло до 20. Среди раненых были трое детей.
В результате атаки погибли два человека. В частности, в больнице скончалась 20-летняя девушка, работавшая фельдшеркой скорой помощи. Также медикам не удалось спасти 7-летнего мальчика, который получил тяжелые травмы головы.
Во время ликвидации последствий ракетного удара по Кривому Рогу россияне нанесли повторные атаки реактивными дронами типа "Шахед", на город также летели беспилотники.
По сообщению местных властей, враг целенаправленно атаковал место проведения спасательной операции, где работали медики, спасатели и коммунальщики.
Среди пострадавших в результате российских атак также есть работники ГСЧС. Ранее сообщалось о двух травмированных чрезвычайных ситуациях.