Удар РФ по колонії у Запорізькій області: у ОВА пояснили, чому засуджені не пішли в укриття

У Біленьківській виправній колонії, у якій від удару РФ вночі 29 липня загинуло 16 засуджених, було укриття, але після першого удару КАБа воно виявилось заблокованим.

Про це заявив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров, повідомляє РБК-Україна з посиланням на " Укрінформ ".

"На території колонії було укриття. Під час повітряної тривоги засуджені мали змогу спуститися в укриття. Трагедія сталася у зв’язку з тим, що після першого удару укриття було заблоковано і не було можливості спуститися", - заявив Федоров.

За його словами, питання евакуації засуджених підіймалось на Раді оборони області не один раз.

"Було це ще 1,5-2 роки тому. Всі відповідні матеріали були підготовлені, служби між собою узгоджували і аналізували ризики, які є або можуть статися", - додав начальник Запорізької ОВА.