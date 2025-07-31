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Удар РФ по колонії у Запорізькій області: у ОВА пояснили, чому засуджені не пішли в укриття

Четвер 31 липня 2025 14:26
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Удар РФ по колонії у Запорізькій області: у ОВА пояснили, чому засуджені не пішли в укриття Фото: укриття у колонії в Запорізькій області було заблоковано через обстріл (facebook.com/DSNSKHARKIV)
Автор: Константин Широкун

У Біленьківській виправній колонії, у якій від удару РФ вночі 29 липня загинуло 16 засуджених, було укриття, але після першого удару КАБа воно виявилось заблокованим.

Про це заявив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров, повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укрінформ".

"На території колонії було укриття. Під час повітряної тривоги засуджені мали змогу спуститися в укриття. Трагедія сталася у зв’язку з тим, що після першого удару укриття було заблоковано і не було можливості спуститися", - заявив Федоров.

За його словами, питання евакуації засуджених підіймалось на Раді оборони області не один раз.

"Було це ще 1,5-2 роки тому. Всі відповідні матеріали були підготовлені, служби між собою узгоджували і аналізували ризики, які є або можуть статися", - додав начальник Запорізької ОВА.

Удар РФ по колонії у Запорізькій області

Нагадаємо, пізно ввечері у понеділок, 28 липня, російські війська завдали удару по території Біленьківської виправної колонії чотирма керованими авіабомбами.

Унаслідок атаки повністю зруйнована їдальня установи, частково - адміністративний штаб і карантинна дільниця. Підтверджено загибель 16 засуджених. Загальна кількість постраждалих перевищила 90 осіб.

Згодом міністр юстиції України Герман Галущенко повідомив, що ув'язнених евакуювали звідти відразу після російського обстрілу.

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