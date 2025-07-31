Удар РФ по колонії у Запорізькій області: у ОВА пояснили, чому засуджені не пішли в укриття
У Біленьківській виправній колонії, у якій від удару РФ вночі 29 липня загинуло 16 засуджених, було укриття, але після першого удару КАБа воно виявилось заблокованим.
Про це заявив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров, повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укрінформ".
"На території колонії було укриття. Під час повітряної тривоги засуджені мали змогу спуститися в укриття. Трагедія сталася у зв’язку з тим, що після першого удару укриття було заблоковано і не було можливості спуститися", - заявив Федоров.
За його словами, питання евакуації засуджених підіймалось на Раді оборони області не один раз.
"Було це ще 1,5-2 роки тому. Всі відповідні матеріали були підготовлені, служби між собою узгоджували і аналізували ризики, які є або можуть статися", - додав начальник Запорізької ОВА.
Удар РФ по колонії у Запорізькій області
Нагадаємо, пізно ввечері у понеділок, 28 липня, російські війська завдали удару по території Біленьківської виправної колонії чотирма керованими авіабомбами.
Унаслідок атаки повністю зруйнована їдальня установи, частково - адміністративний штаб і карантинна дільниця. Підтверджено загибель 16 засуджених. Загальна кількість постраждалих перевищила 90 осіб.
Згодом міністр юстиції України Герман Галущенко повідомив, що ув'язнених евакуювали звідти відразу після російського обстрілу.