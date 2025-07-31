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Удар РФ по колонии в Запорожской области: в ОВА объяснили, почему осужденные не ушли в укрытие

Четверг 31 июля 2025 14:26
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Удар РФ по колонии в Запорожской области: в ОВА объяснили, почему осужденные не ушли в укрытие Фото: укрытие в колонии в Запорожской области было заблокировано из-за обстрела (facebook.com/DSNSKHARKIV)
Автор: Константин Широкун

В Беленьковской исправительной колонии, в которой от удара РФ ночью 29 июля погибли 16 осужденных, было укрытие, но после первого удара КАБа оно оказалось заблокированным.

Об этом заявил начальник Запорожской ОГА Иван Федоров, сообщает РБК-Украина со ссылкой на"Укринформ".

"На территории колонии было укрытие. Во время воздушной тревоги осужденные имели возможность спуститься в укрытие. Трагедия произошла в связи с тем, что после первого удара укрытие было заблокировано и не было возможности спуститься", - заявил Федоров.

По его словам, вопрос эвакуации осужденных поднимался на Совете обороны области не один раз.

"Было это еще 1,5-2 года назад. Все соответствующие материалы были подготовлены, службы между собой согласовывали и анализировали риски, которые есть или могут произойти", - добавил начальник Запорожской ОГА.

Удар РФ по колонии в Запорожской области

Напомним, поздно вечером в понедельник, 28 июля, российские войска нанесли удар по территории Беленьковской исправительной колонии четырьмя управляемыми авиабомбами.

В результате атаки полностью разрушена столовая учреждения, частично - административный штаб и карантинный участок. Подтверждена гибель 16 осужденных. Общее количество пострадавших превысило 90 человек.

Впоследствии министр юстиции Украины Герман Галущенко сообщил, что заключенных эвакуировали оттуда сразу после российского обстрела.

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