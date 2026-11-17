Зауважимо, що ввечері Повітряні сили ЗСУ попередили українців про загрозу застосування балістики. Через невеликий проміжок часу були зафіксовані пуски ракет в напрямку Києва, Дніпра та Запоріжжя.

Після вибухів у столиці місцеві Telegram-канали припускали, що ворог міг влучити у мости. Наразі інформацію вже підтвердив мер Києва.

"Попередньо, влучання в Північний та Південний мости в столиці", - написав Віталій Кличко у соцмережах.