Росіяни пізно ввечері у понеділок, 16 листопада, атакували Київ балістичними ракетами. Наразі зафіксовано влучання щонайменше у два мости столиці.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram мера Києва Віталія Кличка.
Зауважимо, що ввечері Повітряні сили ЗСУ попередили українців про загрозу застосування балістики. Через невеликий проміжок часу були зафіксовані пуски ракет в напрямку Києва, Дніпра та Запоріжжя.
Після вибухів у столиці місцеві Telegram-канали припускали, що ворог міг влучити у мости. Наразі інформацію вже підтвердив мер Києва.
"Попередньо, влучання в Північний та Південний мости в столиці", - написав Віталій Кличко у соцмережах.
Нагадаємо, що в ніч на 13 листопада росіяни намагалися атакувати Київ дронами. Внаслідок удару виникла пожежа в одному з медичних закладів Шевченківського району столиці.
Також ми писали, що 12 листопада місто теж зазнало атаки дронів. Того дня ворожий безпілотник влучив у дев'ятиповерхівку в Солом'янському районі, внаслідок чого будинок зазнав пошкоджень.