Удар РФ по Києву: стало відомо, яка кількість постраждалих

Атака на Київ

Зазначимо, що Росія регулярно атакує столицю України, Київ, дронами "Шахед" та ракетами з метою залякування мирного населення та руйнування критичної й житлової інфраструктури.

Так, тривога у Києві триває ще з раннього вечора, 3 липня. За цей час в столиці вже багато разів було чути звуки дронів, роботи ППО та вибухів.

При цьому російська влада заперечує, що під час повномасштабної війни армія РФ свідомо обстрілює цивільну інфраструктуру українських міст і сіл, руйнуючи лікарні, школи, дитсадки, енергетичні й водопостачальні об’єкти.

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