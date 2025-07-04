Удар РФ по Киеву: стало известно, какое количество пострадавших

В ночь на 4 июля российская армия осуществляет массированную атаку ударными беспилотниками и баллистическими ракетами по Киеву. Сейчас вся столица в огне. Скорые направляются в разные концы Киева.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра Киева Виталия Кличко.
По последним данным последствия атаки зафиксированы в Соломенском, Святошинском, Дарницком, Днепровском и Шевченковском районах столицы. Речь идет о разрушениях на более 13 различных локациях, большинство из которых - жилая застройка.
Не обошлось и без пострадавших.
Зафиксированы вызовы медиков в Шевченковский, Соломенский, Дарницкий районы Киева.
А вот в Голосеевском районе уже точно известно о ранении человека в результате российской атаки.
Сейчас спасатели фиксируют и уточняют информацию о последствиях атаки и пострадавших во всех районах.
Отметим, что Россия регулярно атакует столицу Украины, Киев, дронами "Шахед" и ракетами с целью запугивания мирного населения и разрушения критической и жилой инфраструктуры.
Так, тревога в Киеве продолжается еще с раннего вечера, 3 июля. За это время в столице уже много раз были слышны звуки дронов, работы ПВО и взрывов.
При этом российские власти отрицают, что во время полномасштабной войны армия РФ сознательно обстреливает гражданскую инфраструктуру украинских городов и сел, разрушая больницы, школы, детсады, энергетические и водоснабжающие объекты.
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