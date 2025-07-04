Удар РФ по Киеву: стало известно, какое количество пострадавших

По последним данным последствия атаки зафиксированы в Соломенском, Святошинском, Дарницком, Днепровском и Шевченковском районах столицы. Речь идет о разрушениях на более 13 различных локациях, большинство из которых - жилая застройка.

Не обошлось и без пострадавших.

Зафиксированы вызовы медиков в Шевченковский, Соломенский, Дарницкий районы Киева.

А вот в Голосеевском районе уже точно известно о ранении человека в результате российской атаки.

Сейчас спасатели фиксируют и уточняют информацию о последствиях атаки и пострадавших во всех районах.