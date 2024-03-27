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Удар РФ по Харкову. Синєгубов розповів про жертву та поранених

Фото: голова Харківської ОВА Олег Синєгубов (facebook com synegubov official)
Автор: Наталія Кава

Російська Федерація під час обстрілу Харкова вдень 27 березня поцілила по житлових забудовах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Харківської ОВА Олега Синєгубова в Telegram.

За його даними, в результаті обстрілу загинув цивільний чоловік 59 років.

Також було госпіталізовано 13 людей. Серед четверо дітей: наймолодшому хлопчику всього лише 3 місяці, одній дівчині майже 2 роки, ще одній дівчинці 9, а найстарший з них - підліток 13 років. Діти з травмами середнього ступеня. Їм надали допомогу в лікарні та вже виписали.

Також постраждали жінки  від 21 до 92. Вони зазнали травм легкого та середнього ступеня. З них п'ять отримали меддопомогу на місці без подальшої госпіталізації.

Було госпіталізовано 55 та 60-річних чоловіків з середніми ушкодженнями.

Обстріл Харкова 27 березня

Сьогодні, 27 березня, вдень у Харкові пролунали вибухи. Майже одразу голова Харківської обласної військової адміністрації (ОВА) Олег Синєгубов і мер міста Ігор Терехов заявили про удар по житловому масиву.

Як розповів голова ОВА, відомо про часткову руйнацію двох п’ятиповерхівок, лікувальної установи, адмінбудівлі й місця загального користування. Загалом пошкодження внаслідок обстрілу отримали 14 багатоповерхівок й навчальний заклад.

За словами Синєгубова терористи атакували місто керованим боєприпасом УМПБ Д-30, який можна запускати як з літака, так й з РСЗВ "Смерч".

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