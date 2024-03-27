Удар РФ по Харькову. Синегубов рассказал о жертве и раненых

По его данным, в результате обстрела погиб гражданский мужчина 59 лет.

Также были госпитализированы 13 человек. Среди четверых детей: самому младшему мальчику всего 3 месяца, одной девушке почти 2 года, еще одной девочке 9, а самый старший из них - подросток 13 лет. Дети с травмами средней степени. Им оказали помощь в больнице и уже выписали.

Также пострадали женщины от 21 до 92. Они получили травмы легкой и средней степени. Из них пять получили медпомощь на месте без дальнейшей госпитализации.

Были госпитализированы 55 и 60-летние мужчины со средними повреждениями.

Обстрел Харькова 27 марта

Сегодня, 27 марта, днем в Харькове раздались взрывы. Практически сразу глава Харьковской областной военной администрации (ОВА) Олег Синегубов и мэр города Игорь Терехов заявили об ударе по жилому массиву.

Как рассказал председатель ОВА, известно о частичном разрушении двух пятиэтажек, лечебного учреждения, админздания и места общего пользования. В общей сложности повреждения в результате обстрела получили 14 многоэтажек и учебное заведение.

По словам Синегубова, террористы атаковали город управляемым боеприпасом УМПБ Д-30, который можно запускать как с самолета, так и с РСЗО "Смерч".

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