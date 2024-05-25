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Глава МЗС Чехії закликав не вестися на "казки про мир" після удару РФ по Харкову

Харків, Субота 25 травня 2024 19:20
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Глава МЗС Чехії закликав не вестися на "казки про мир" після удару РФ по Харкову Фото: Ян Ліпавський, глава МЗС Чехії (Getty Images)
Автор: Дмитро Левицький

Вчора російський диктатор Володимир Путін "сигналізував" про нібито бажання миру, а сьогодні Росія ударила по гіпермаркету "Епіцентр" в Харкові. Тому не потрібно вестись на російські "казки про мир".

Про це заявив міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його публікацію в соцмережі X.

"П'ятниця - кремлівський цар нібито сигналізує, що хоче миру. Субота - бомбардування гіпермаркету, повного цивільних. Не ведіться на кремлівські казки. На зустрічі міністрів НАТО в Празі я буду просити своїх колег посилити підтримку стримування російського імперіалізму", - написав Ліпавський.

Як відомо, вчора видання Reuters з посиланням на російські анонімні джерела розповіло, що Путін нібито хоче заморозити війну в Україну в межах нинішніх ліній фронту. Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба пояснив такі заяви тим, що Росія хоче зірвати запланований на червень саміт миру у Швейцарії.

Обстріл "Епіцентру" в Харкові

Сьогодні близько 16:00 росіяни ударили двома керованими авіабомбами по Харкову. Бомби влучили в будівельний гіпермаркет "Епіцентр" в одному зі спальних районів міста. На момент удару в гіпермаркеті могло перебувати, за різними даними, від 100 до понад 200 людей.

Наразі відомо про двох загиблих, ще 35 людей - постраждали. Близько 10 співробітників "Епіцентру" не виходять на зв'язок. Детальніше про ворожий удар - читайте за посиланням.

Крім того, росіяни ударили по Центральному парку Харкова. Однак, на щастя, ворожий снаряд не розірвався. Як розповідав мер Харкова, наразі вибухонебезпечний предмет розміновують рятувальники.

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