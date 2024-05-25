Глава МЗС Чехії закликав не вестися на "казки про мир" після удару РФ по Харкову

Вчора російський диктатор Володимир Путін "сигналізував" про нібито бажання миру, а сьогодні Росія ударила по гіпермаркету "Епіцентр" в Харкові. Тому не потрібно вестись на російські "казки про мир".

Про це заявив міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його публікацію в соцмережі X.

"П'ятниця - кремлівський цар нібито сигналізує, що хоче миру. Субота - бомбардування гіпермаркету, повного цивільних. Не ведіться на кремлівські казки. На зустрічі міністрів НАТО в Празі я буду просити своїх колег посилити підтримку стримування російського імперіалізму", - написав Ліпавський. Як відомо, вчора видання Reuters з посиланням на російські анонімні джерела розповіло, що Путін нібито хоче заморозити війну в Україну в межах нинішніх ліній фронту. Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба пояснив такі заяви тим, що Росія хоче зірвати запланований на червень саміт миру у Швейцарії.